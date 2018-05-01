На заседании ФИФА идея о расширении клубного ЧМ не была принята единогласно

В Международной федерации футбола (ФИФА) обсудили предложение Джанни Инфантино о расширении клубного чемпионата мира, а также о его проведении раз в четыре года. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации L'Equipe, члены совета и представители Союза европейских футбольных ассоциаций не приняли идею Инфантино единогласно.

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Инфантино предложил увеличить клубный чемпионат мира, включив в него как минимум 12 клубов из Европы.

Ранее главный исполнительный директор Английской Премьер-лиги Ричард Скудамор выступил против предложения президента ФИФА о расширении клубного чемпионата мира.