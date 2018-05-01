Президент Международной федерации самбо поздравил Емельяненко с победой

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков поздравил российского бойца Федора Емельяненко с победой в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator над американцем Фрэнком Миром. Слова специалиста передает газета «Известия».

«От имени Международной федерации самбо и всего самбистского сообщества поздравляю Федора Емельяненко с победой.

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Федор в очередной раз продемонстрировал блестящую технику как в стойке, так и в партере, проявив бойцовский характер и способность держать удар», — заявил функционер.

Ранее Мир рассказал о планах на будущее после поражения от Федора Емельяненко в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator.