Кубок чемпионата мира по футболу — 2018 будет доставлен во Владивосток

Кубок чемпионата мира по футболу будет доставлен во Владивосток 1 мая, сообщает ТАСС.

В последний раз трофей принимал Сочи во время первого этапа российского тура в ноябре 2017 года.

Таким образом, Владивосток станет первым городом второго национального этапа тура, который примет Кубок.

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«После официального приветствия и флешмоба в 16:30 на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова», — заявляет пресс-служба администрации.

Ранее чемпион мира в составе сборной Франции образца 1998 года Марсель Десайи в Екатеринбурге представил официальную форму волонтеров чемпионата мира в России.