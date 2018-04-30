Американский боец изъявил желание провести поединок с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Брайан Ортега, который выступает в полулегком весе, хочет сразиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я хочу стать чемпионом в полулегком весе, победив Макса Холлоуэя. В будущем я планирую провести бой против нынешнего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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Я внимательно слежу за каждым его выступлением. Поединок против Хабиба входит в мои планы», — приводит слова бойца UFC Unfiltered.

Ранее президент UFC назвал место проведения боя между Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.