Прохоров: российский биатлон победит Родченкова в суде

Российский бизнесмен Михаил Прохоров уверен, что правота российских биатлонисток в деле против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова будет доказана в суде. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы категорически отрицаем все обвинения, и уверены, что наша правота будет доказана в суде», — сказал представитель российского предпринимателя.

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В феврале 2018 года Прохоров профинансировал подачу заявлений в суд Нью-Йорка от биатлонисток Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой. Спортсменки обвинили Родченкова в клевете. Позже химик направил ходатайство об отклонении иска биатлонисток и сам подал в суд на Прохорова.

Ранее Родченков заявил, что все данные о допинге в российском спорте являются подлинными.