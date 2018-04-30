Американец Мир рассказал о будущем после провала в бою с Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир рассказал о планах на будущее после поражения от Федора Емельяненко в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator. Об этом сообщает ТАСС.

«Со здоровьем у меня все хорошо. Я подписывал контракт с Bellator, но он не был на несколько боев. Пока не знаю, где продолжу карьеру», — сказал 38-летний Мир.

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Емельяненко в ночь на 29 апреля отправил Мира в нокдаун, а затем добил его. Рефери принял решение остановить поединок и засчитать Емельяненко победу техническим ноккаутом на 48-й секунде.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В профессиональной карьере у Мира это 12-е поражение.

Ранее президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поздравил Федора Емельяненко с победой над Миром.