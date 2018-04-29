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Федор Емельяненко (Россия) — Фрэнк Мир (США)
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ММА. Емельяненко — Мир. LIVE

Онлайн-трансляция поединка ММА Федора Емельяненко с Фрэнком Миром

Фрэнк Мир (слева) и Федор Емельяненко Коллаж IronBets
Фрэнк Мир (слева) и Федор Емельяненко
В американском Чикаго проходит турнир по ММА Bellator 198, в котором Федор Емельяненко встречается с Фрэнком Миром. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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05:55

Следующий поединок будет главным сегодня. Впереди только интереснейшее противостояние Федора Емельяненко и Фрэнка Мира!

05:49

Постепенно Сицилии удалось разорвать дистанцию, он поднялся и нанес несколько «гвоздящих» удара, кое-что попав. Однако, получив спину, не сумел ее удержать Сицилия. Санчес смог подняться из сложного положения, обхватил Сицилию сзади, закрыл замок и вышел на удушающий. Держался Сэм какое-то время, но в итоге ему не хватило воздуха! Санчес завалил оппонента, и вскоре Сицилия вынужден был сдаться. Блестящая победа Санчеса!

05:46

Сразу же Санчес пошел в активную атаку. Сицилия тут же активизировался в ответ. Отличное начало боя. К концу первой минуты Сицилия в захвате прижал соперника к сетке. Санчес попытался выйти на болевой прием, переведя бой в партер. Первые попытки оказались неудачными.

05:46

Предпоследний бой вечера, последний разогрев перед поединком Емельяненко — Мир, начался! Сицилия против Санчеса!

05:43

Что касается следующего боя, то Эммануэль Санчес и Сэм Сицилия бьются в полулегком весе. Для Сицилии это уже 15-й сезон в ММА! На его счету 12 (5-7) боев в UFC, но уволен он был после пяти поражений подряд. Санчес моложе. Именно 27-летний спортсмен из Гарварда сегодня фаворит. В десяти боях в Bellator у Эммануэля 8 побед при двух поражениях.

05:40

В преддверии боя с Емельяненко-старшим Фрэнк Мир позволил себе покритиковать оппонента за закрытость. По мнению американца, Федор поступает непрофессионально, не подпуская к себе журналистов и не рассказывая о себе в интервью. Вряд ли критика так уже зацепила Емельяненко, но немного антуража бою добавила.

05:32

Участниками следующего, предпоследнего боя вечера будут Эммануэль Санчес (16-3) и Сэм Сицилия (16-8).

05:25

Если рекорд Фрэнка Мира в ММА 18-11, то у Федора Емельяненко 35 побед при пяти поражениях. Дебют в Bellator 24 июня прошлого года вышел неудачным. Тогда в бою с Мэттом Митрионом Федор пошел на любимый оверхэнд, но соперник, хоть и держал руки очень низко, сумел уйти. Оба упали, но Мир успел вскочить быстрее и добил россиянина. Развитие событий вышло обидным для Федора, и он сегодня постарается исправить впечатление.

05:18

Харрис здорово начал и пару раз попал по Ловато. Сначала на встречном движении, а затем у сетки. Ловато упал на настил, и вот здесь опытный Харрис, бывший боец UFC, допустил ошибку, приняв борьбу. Ловато довольно быстро смог накинуть на шею соперника «треугольник», а затем вышел на рычаг локтя и быстро заставил соперника сдаться! Врсьмая подряд победа Ловато в карьере!

05:16

Бой американцев Рафаэля Ловато-младшего и Джеральда Харриса начался! К слову, Харрис не смог сделать вес, но никаких санкций не будет, потому что он стал экстренным соперником для Ловато. Впрочем, он даже опаснее изначального оппонента. Ловато фаворит, но бой обещает получиться интересным.

05:05

Мы ждем на арене Харриса и Ловато, а пока в эфире о предстоящем главном бое в качестве гостя-эксперта рассуждает Чэл Соннен. Именно он будет соперником победителя этой пары в полуфинале. Также в четверку лучших в борьбе за титул неоспоримого чемпиона Bellator в тяжелом весе уже пробился последний обидчик Емельяненко-старшего Мэтт Митрион.

05:00

А вот и Макгрегор уже поздравил Диллона Дэвиса с победой, случившейся полчаса назад.

04:58

Мир на десять килограммов тяжелее Федора и опасен в первую очередь в борьбе, так как является мастером джиу-джитсу. При этом последний раз он заставлял соперника сдаться семь лет назад. Емельяненко и сам является великолепным борцом, но возраст и разница в габаритах играют против него. Сам Федор наверняка будет рассчитывать на свой фирменный убойный оверхэнд с правой.

04:55

38-летний соперник Емельяненко-старшего — действительно легендарный боец. Фрэнк Мир был чемпионом UFC. Из организации он был уволен в 2016 году, когда после поражения нокаутом от новозеландца Марка Ханта в его допинг-пробе были найдены запрещенные препараты. До того Мир уступил еще и белорусу Андрею Орловскому, а последнюю победу одержал в 2015 году над Тоддом Даффи. Всего на его счету 4 победы и 6 поражений в последних десяти поединках.

04:52

Теперь от поединка Федора Емельяненко с Фрэнком Миром нас отделяют всего два поединка. В категории до 84 кг Джеральд Харрис (25-2) встретится с Рафаэлем Ловато (7-0).

04:50

Во втором раунде Грэйсу на второй минуте вновь удался тэйкдаун, пару минут искал Грэйси путь к победе, Торрес вроде бы спокойно защищался, но все же удалось бразильцу совершить болевой прием. Седьмая досрочная и восьмая в восьми поединках для Неймана Грэйси!

04:43

Завершен первый из трех раундов. Грэйси атаковал, Торрес защищался. Вся борьба проходила в партере. Пару атак бразильца не закончились ничем, а опаснее всего было на четвертой минуте, когда Грэйси несколько раз пытался сделать сручивание пятки, поймав соперника в захват. Не хватило контроля — Торрес внимательно дозащищался до гонга. Но первый раунд, в любом случае, остался за бразильцем, сделавшим тэйкдаун.

04:38

Ну что ж, жгучее противостояние начинается. Первым в октагон пригласили мексиканца Хавьера Торреса, а уже за ним появился на сцене бразилец Нейман Грэйси. Бой начался!

04:33

Ну а сейчас нас ждет поединок между Нейманом Грэйси и Хавьером Торресом. Бойцы имеют солидный послужной список: у Грэйси рекорд 7-0, Торрес проигрывал трижды, но одержал десять побед. Это полусредняя весовая категория (до 77 кг).

04:30

Одна из главных новостей в преддверии боя: допрос Федора Емельяненко в ФБР! Российского бойца встретили представители ведомства в Чикаго. О причинах беседы досконально неизвестно, но сообщается, что, скорее всего, он выступил как свидетель по делу главы Affliction Майкла Коэна, обвиняемого в мошенничестве. Федор дрался в рамках вечеров этой организации дважды — в 2008 и 2009 годах.

04:27

Что касается главного для нас боя, то он одновременно является и главным поединком вечера. Федор Емельяненко и Фрэнк Мир встретятся в Гран-при тяжеловесов. Это будет четвертьфинальный поединок. Легенда против легенды! Ну и для Мира это дебют в Bellator, ну а Федор сегодня должен закрыть поражение от Мэтта Митриона.

04:21

Всего 1:33 понадобилось Дэнису для победы в первом раунде. Макгрегор доволен победой приятеля.

04:18

Ну что ж, первый бой получился скоротечным. Кайл Уолкер сражался на домашней для себя арене, но он был явным андердогом, в то время как соперник является одноклубником Конора Макгрегора. Дэнис был дебютантом в смешанных единоборствах сегодня, но вообще-то это опытный боец и мастер джиу-джитцу. Диллон сразу завладел инициативу и быстренько перевел борьбу в партер, где поймал Уолкера на болевой прием. После скручивания пятки Уолкер был вынужден сдаться, испытав невыносимую боль.

04:10

Турнир проходит в Чикаго. И первые бойцы основного карда выходят в клетку прямо сейчас. Диллон Дэнис сразится с Кайлом Уолкером.

04:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции турнира по смешанным единоборствам Bellator 198. Главным событием дня для нас будет поединок Фрэнка Мира с Федором Емельяненко! Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.