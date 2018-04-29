ММА. Емельяненко — Мир. LIVE

38-летний соперник Емельяненко-старшего — действительно легендарный боец. Фрэнк Мир был чемпионом UFC. Из организации он был уволен в 2016 году, когда после поражения нокаутом от новозеландца Марка Ханта в его допинг-пробе были найдены запрещенные препараты. До того Мир уступил еще и белорусу Андрею Орловскому, а последнюю победу одержал в 2015 году над Тоддом Даффи. Всего на его счету 4 победы и 6 поражений в последних десяти поединках.