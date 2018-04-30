Салаха могут дисквалифицировать до конца сезона

Нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху грозит трехматчевая дисквалификация в Английской премьер-лиге, сообщает «Советский спорт».

По информации английского таблоида The Sun, египтянина могут отстранить за момент в матче 36-го тура АПЛ со «Сток Сити». В первом тайме он в борьбе с защитником Брюно Мартинсом попытался ударить соперника кулаком в голову, но судья игры Андре Марринер этот эпизод не заметил.

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Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), видеозаписи эпизодов, не замеченных главным арбитром, передаются в специальную комиссию FA, которая рассматривает нарушение и выносит вердикт. Если дисквалификация Салаха будет утверждена, то он пропустит последние два матча этого сезона и один следующего.

В текущем сезоне египтянин забил 31 мяч в АПЛ и является лучшим бомбардиром лиги. У его главного конкурента, форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, на счету 26 голов.

Ранее СМИ сообщали, что Салах конфликтует с Египетской ассоциацией футбола.