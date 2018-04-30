Шарапова опустилась в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова потеряла 12 пунктов в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.

В обновленном рейтинге WTA она переместилась с 41-й на 51-ю позицию. Первую строчку занимает румынка Симон Халеп, на втором месте располагается датчанка Каролин Возняцки, а замыкает тройку испанка Гарбинье Мугуруса. Российская теннисистка Дарья Касаткина расположилась на 15-й строчке рейтинга.

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На прошлой неделе Шарапова сыграла на турнире WTA в Штутгарте. На стадии 1/16 финала россиянка уступила в трех сетах француженке Каролин Гарсии.

Ранее сообщалось, что Шарапова начала подготовку к турниру в Мадриде.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Симона Халеп (Румыния) - 8055 очков

2. Каролин Возняцки (Дания) - 6790

3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6065

4. Элина Свитолина (Украина) - 5450

5. Елена Остапенко (Латвия) - 5382

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5100

7. Каролин Гарсия (Франция) - 4700

8. Винус Уильямс (США) - 4276

9. Слоан Стивенс (США) - 3939

10. Петра Квитова (Чехия) - 3271.