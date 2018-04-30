Шарапова опустилась в рейтинге WTA
Российская теннисистка Мария Шарапова потеряла 12 пунктов в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
В обновленном рейтинге WTA она переместилась с 41-й на 51-ю позицию. Первую строчку занимает румынка Симон Халеп, на втором месте располагается датчанка Каролин Возняцки, а замыкает тройку испанка Гарбинье Мугуруса. Российская теннисистка Дарья Касаткина расположилась на 15-й строчке рейтинга.
На прошлой неделе Шарапова сыграла на турнире WTA в Штутгарте. На стадии 1/16 финала россиянка уступила в трех сетах француженке Каролин Гарсии.
Ранее сообщалось, что Шарапова начала подготовку к турниру в Мадриде.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Симона Халеп (Румыния) - 8055 очков
2. Каролин Возняцки (Дания) - 6790
3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6065
4. Элина Свитолина (Украина) - 5450
5. Елена Остапенко (Латвия) - 5382
6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5100
7. Каролин Гарсия (Франция) - 4700
8. Винус Уильямс (США) - 4276
9. Слоан Стивенс (США) - 3939
10. Петра Квитова (Чехия) - 3271.