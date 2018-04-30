Месси установил очередной рекорд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу против «Депортиво» оформил хет-трик и стал первым футболистом в истории лиги, которому удалось забить 30 мячей в семи сезонах. Об этом сообщает «Советский спорт».

Благодаря оформленному хет-трику, на счету аргентинца уже 32 гола в текущем сезоне Примеры. По этому показателю он единоличный лидер, а у ближайшего преследователя, нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду в активе 24 забитых мяча. До конца сезона в Испании осталось четыре тура.

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В матче с «Депортиво» каталонцы одержали победу со счетом 4:2 и досрочно оформили чемпионство. В составе сине-гранатовых также гол на свой счет записал бразилец Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что Месси и Андрес Иньеста стали рекордсменами по титулам в чемпионате Испании.