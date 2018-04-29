Глава EJU: за российскими дзюдоистами охотятся зарубежные команды

Президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик рассказал о ценности российских спортсменов во всем мире. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Сегодня каждый член российской сборной — уже потенциальная олимпийская звезда, за нашими спортсменами начали охоту зарубежные команды. Возможности переходов в другие страны сейчас есть, если федерации договорятся.

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Это показатель, что уже весь мир знает, что такое российское дзюдо и российские спортсмены. Олимпийскую медаль могут принести и первые, и пятые номера команды», — сказал глава организации.

Он отметил, что спортсмены должны ставить на первое место интересы страны и не предавать свой флаг.

«Как бы ни было велико искушение завоевать медаль за другое государство», — добавил Соловейчик.

Ранее глава EJU рассказал о командном турнире «стенка на стенку» в рамках чемпионата Европы по дзюдо в России.