Емельяненко о допросе ФБР: меня не обвиняли в том, что я русский шпион

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о допросе Федерального бюро расследований (ФБР) США перед четвертьфинальным поединком Bellator в тяжелом весе с американцем Фрэнком Миром. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Да, в течение недели у меня было достаточно забот, это и допрос ФБР, и проблемы с таможней, но с божьей помощью я справился. Меня не обвиняли в том, что я русский шпион», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

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Он также отметил, что поединок с Миром прошел немного не так, как планировалось изначально.

«Потому что легкий удар я все-таки пропустил. Но в общем все закончилось удачно. Фрэнк отличный и думающий боец, он был на вершине, и он хорош и на сегодняшний день.

Что касается возможности стать чемпионом, за мной стоят многие люди. Многие за меня болеют, переживают, молятся. Я понимаю, какая армия болельщиков стоит за мной и постараюсь оправдать их надежды», — добавил спортсмен.

В полуфинале Емельяненко встретится с американцем Чейлом Сонненом. Поединок пройдет в сентябре.

Ранее сообщалось, что ФБР допросило Емельяненко перед его боем в Чикаго.