Федор Емельяненко: нижайший поклон всем смотревшим бой

Федор Емельяненко Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поблагодарил всех за оказанную поддержку. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке.

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Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки, слава богу, мы победили», — отметил Емельяненко.

Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира в четвертьфинальном поединке Bellator в тяжелом весе. Следующим соперником россиянина станет американец Чейл Соннен.