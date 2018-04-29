Федор Емельяненко: нижайший поклон всем смотревшим бой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поблагодарил всех за оказанную поддержку. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке.

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Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки, слава богу, мы победили», — отметил Емельяненко.

Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира в четвертьфинальном поединке Bellator в тяжелом весе. Следующим соперником россиянина станет американец Чейл Соннен.