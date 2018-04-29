«Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом» в Кубке Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке уступил «Сан-Хосе Шаркс» во втором матче полуфинала Западной конференции со счетом 3:4 2ОТ. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублями отметились Брент Бернс и Логан Кутюр.

У хозяев дубль на счету Вильяма Карлссона, забитой шайбой также отличился Нейт Шмидт.

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Счет в серии стал 1-1.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч

Вегас Голден Найтс (Парадайс) — Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) — 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Голы:1:0 – Карлссон (Миллер, Шмидт) – 17:59 (4x4),

2:0 – Карлссон (Смит) – 20:26 (5x5),

2:1 – Бернс (Павелски) – 22:00 (5x4),

2:2 – Кутюр (Гертл) – 31:08 (5x5),

2:3 – Бернс (Майер, Павелски) – 34:07 (4x4),

3:3 – Шмидт (Теодор, Хаула) – 53:28 (5x5),

3:4 – Кутюр (Лабанк, Бернс) – 85:13 (5x4)