«Бостон» обыграл «Милуоки» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
«Бостон Селтикс» на домашней площадке победил «Милуоки Бакс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 112:96. Об этом сообщает «Советский спорт».
Самым результативным игроком матча был признан защитник гостей Крис Миддлтон, набравший 32 очка.
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В составе победителей по 26 очков набрали разыгрывающий Терри Розир и центровой Эл Хорфорд.
В полуфинале Восточной конференции «Бостон» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».
НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 7-й матч
Бостон Селтикс (Бостон) — Милуоки Бакс (Милуоки) — 112:96 (30:17, 20:25, 31:25, 31:29)