«Ювентус» вырвал победу над «Интером» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» на выезде вырвал победу над миланским «Интером» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, сообщает «Советский спорт».

В составе гостей мячи забили Дуглас Коста, Хуан Куадрадо и Гонсало Игуаин.

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У «нерадзурри» отличился Мауро Икарди. Также мяч в свои ворота срезал защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи.

Подопечные Массимилиано Аллегри продолжают лидировать в турнирной таблице итальянской Серии А и имеют в своем активе 88 очков. Их отрыв от идущего вторым «Наполи» увеличился на четыре очка, при этом у неаполитанцев матч в запасе. «Интер» с 66 баллами располагается на пятой строчке.

Италия. Серия А. 35-й тур

«Интер» (Милан) — «Ювентус» (Турин) — 2:3

Голы: 0:1 — Коста — 13, 1:1 — Икарди — 52, 2:1 — Барцальи (автогол) — 65, 2:2 — Куадрадо — 87, 2:3 — Игуаин — 89