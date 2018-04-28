СМИ сообщили о допросе Федора Емельяненко агентами ФБР

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) провели встречу с российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Федором Емельяненко накануне поединка россиянина против американца Фрэнка Мира, сообщает «Советский спорт».

По информации The Telegraph, агенты ФБР допросили Емельяненко в ходе расследования в отношении члена руководства одной из компаний, которая была организатором боев без правил. Исполнительным директором компании является Майкл Коэн. Россиянин провел под эгидой промоушена два поединка.

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Отмечается что Емельяненко должен был сразиться с Джошем Барнеттом под эгидой компании, однако поединок не состоялся в связи с тем, что американец был обвинен в нарушении антидопинговых правил.

Емельяненко сразится с Миром в рамках четвертьфинала Гран-при тяжеловесов Bellator в ночь на 30 апреля.