Кузнецов и Захаров стали вторыми на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Монреале. Об этом сообщает ТАСС.

Победу одержал китайский дуэт Цао Юань и Се Сыи. Третье место заняли американцы Сэм Дорман и Майк Хиксон.

Реклама

С соревнованиях с десятиметровой вышки второе место заняли россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Победили китайцы Цю Бо и Ян Цзянь, третьими стали американцы Стил Джонсон и Брэндон Лошиаво.

Этап Мировой серии в Монреале завершится 29 апреля.

Прыжки в воду. Трехметровый трамплин. Монреаль

1. Цао Юань и Се Сыи (Китай)

2. Евгений Кузнецов и Илья Захаров (Россия)

3. Сэм Дорман и Майк Хиксон (США)

Десятиметровый трамплин

1. Цю Бо и Ян Цзянь (Китай)

2. Александр Бондарь и Виктор Минибаев (Россия)

3. Стил Джонсон и Брэндон Лошиаво