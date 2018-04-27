СМИ: в отношении министра спорта Краснодарского края заведено уголовное дело

В отношении главы минспорта Краснодарского края Людмилы Черновой возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

По информации источника, Чернова не выплатила футбольному клубу «Кубань» 886 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Черновой Людмилы Александровны и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства Черновой», — заявил источник.

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Отмечается, что Чернова заключила соглашения о выделении субсидий «Кубани» в 2012 и 2013 годах в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта. Согласно закону, средства могли быть переведены только некоммерческим организациям, коим на тот момент являлось ООО «Футбольный клуб «Кубань».

«Это, по версии следствия, причинило администрации Краснодарского края имущественный ущерб на 886 млн рублей», — сказал источник.

В последние года «Кубань» испытывает серьезные финансовые трудности и имеет задолженности по зарплатам перед футболистами, работниками клуба и бывшими игроками команды.