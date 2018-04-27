Директор спортшколы объявившей о домогательствах биатлонистки отстранен от должности

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил об отстранении Андрея Кулагина с поста директора спортивной школы, где занималась биатлонистка Анна Моисеева, которая обвинила своего тренера в сексуальных домогательствах, передает «Советский спорт».

«После появления сообщений об оказании давления на тренеров, поддерживающих биатлонистку Анну Моисееву, директор спортивной школы «Истина» Андрей Кулагин был отстранен от занимаемой должности на время проведения проверки», — говорится в заявлении пресс-службы минспорта Московской области.

Ранее сообщалось, что старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, обвиненный в домогательствах к 17-летней Моисеевой, уволен.