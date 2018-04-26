Россиянка Кузютина стала четырехкратной чемпионкой Европы по дзюдо
Российская спортсменка Наталья Кузютина победила представительницу Косово Дистрию Красники и стала чемпионкой Европы по дзюдо в весовой категории до 52 кг. Об этом сообщает ТАСС.
Бронзовыми медалистками стали израильская спортсменка Гефен Примо и Эвелин Чопп из Швейцарии.
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Соревнования проходят в Тель-Авиве и завершатся 28 апреля.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль
Женщины. Весовая категория до 52 кг
1. Наталья Кузютина (Россия).
2. Дистрия Красники (Косово).
3. Эвелин Чопп (Швейцария).
3. Гефен Примо (Израиль).