17-летняя российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах

Российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала о домогательствах со стороны бывшего старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. Об этом сообщает «Советский спорт».

17-летняя спортсменка сообщила о неоднократных попытках Тутмина вступить с ним в интимную связь. В обмен 39-летний специалист обещал ей помочь в развитии спортивной карьеры.

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«Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдешь отбор в команду, у тебя все будет — экипировка, результат», — передала Моисеева слова тренера.

По словам биатлонистки, они вместе с мамой написали записку в Федерацию биатлона Московской области.

«Они сказали, что они на моей стороне, во всем разберутся. И оторвут этому тренеру голову.

Но разговор был немного странный. Например, президент федерации спросил у меня, почему я не пришла с этой проблемой сразу к нему. Мол, мы бы все уладили. Потом еще сказали: «Ну ты подумай, если сейчас все об этом узнают, не навредит ли тебе это в будущем?» — добавила юная спортсменка.

Она сообщила, что Тутмин уволился из подмосковного учреждения по собственному желанию. Тем не менее специалист продолжает работу по профессии.