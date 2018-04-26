В Москве могут запретить нанесение рекламных граффити во время ЧМ-2018

Руководитель департамента рекламы и СМИ Москвы Иван Шубин заявил о разработке законопроекта, который запретит размещение рекламных граффити на стенах домов во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — цитирует Шубина «Коммерсант».

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При этом отмечается, что граффити не будут запрещены полностью. Согласно новым правилам, будут введены ограничения: текстовая часть рисунка должна занимать не более 30%.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи мирового первенства примут стадионы «Лужники» и «Спартак».