Защитник «Ак Барса» Яруллин вызван в сборную России вместо Зуба

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в состав национальной команды защитника казанского «Ак Барса» Альберта Яруллина. Яруллин выступит на шведском этапе Еврохоккейтура вместо игрока петербургского СКА Артема Зуба, передает ТАСС.

«Альберт Яруллин заменил Артема Зуба в составе национальной команды на предстоящем этапе Евротура», — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

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Сборная России 26 апреля встретится с командой Финляндии, а 28 и 29 апреля — с соперниками из Швеции и Чехии соответственно.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский не выступит на чемпионате мира 2018 года в Дании.