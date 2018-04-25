Сборная России разгромила финнов на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев обыграли команду Финляндии со счетом 9:4 в своем шестом матче на групповом этапе чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в Эстерсунде. Об этом сообщает ТАСС.

Для российских спортсменов это четвертая победа при двух неудачах.

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На данный момент сборная России делит второе место в турнирной таблице группы С с командой Японии.

Напоминаем, что Комарова и Горячев на турнире заменили Анастасию Брызгалову и обвиненного в употреблении допинга Александра Крушельницкого.

Керлинг. Чемпионат мира в миксте. Эстерсунд, Швеция

Микст. Группа С

Россия (Мария Комарова, Даниил Горячев) — Финляндия (Уна Каусте, Томи Рантамяки) — 9:4 (3:0, 0:2, 2:0, 1:0, 0:2, 2:0, 1:0).