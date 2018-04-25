Комитет по этике РФС рассмотрит дело о нецензурной брани президента «Анжи»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит нецензурную брань президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева после матча 27-го тура чемпионата России с «Уралом». Об сообщает ТАСС.

«К и. о. президента РФС поступило обращение КДК, он передал дело на рассмотрение в комитет по этике», — сообщили в пресс-службе РФС.

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Инцидент произошел по время послематчевого флеш-интервью главного тренера «Урала» Александра Тарханова. На заднем плане Кадиев нецензурно высказался в адрес судей. Его слова попали в телеэфир.

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц озвучил меру наказания в отношении нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который во время матча 24-го тура РФПЛ с «Анжи» использовал нецензурную лексику, которая попала в эфир телетрансляции