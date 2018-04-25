Сноубордист Уайлд вернется к соревнованиям не раньше декабря

Российский сноубордист Вик Уайлд вернется к выступлениям в декабре текущего года. Об этом рассказал сам спортсмен, слова которого приводит ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион в марте перенес операцию на колене.

«Серьезных последствий операции на колене удалось избежать. Сейчас я ежедневно прохожу восстановительный курс, тренируюсь и начинаю постепенно готовиться к новому сезону.

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На сегодняшний день я не могу сказать точно, когда выступлю на крупном турнире, но могу предположить, что это будет декабрь», — сказал Уайлд.

Он отметил, что помимо физической готовности, очень важна и моральная составляющая.

«Сейчас, после всех событий, которые произошли в феврале и марте, мне бы хотелось отдохнуть и восстановиться психологически. В начале октября я начну уже более углубленную подготовку и, как уже говорил, в декабре выступлю в соревнованиях», — добавил спортсмен.

На Олимпиаде-2018 Уайлд не смог завоевать медали, проиграв итальянцу Роланду Фишналлеру в 1/8 соревнований в параллельном гигантском слаломе.