Глава российского керлинга: Крушельницкого ждет дисквалификация

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал о дисквалификации Александра Крушельницкого за употребления мельдония и задачах организации в его деле. Слова чиновника приводит ТАСС.

«26 апреля у меня будет встреча с главой Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс во время чемпионата мира в Эстерсунде, в этот же день нам необходимо предоставить документы в CAS для ознакомления противоположной стороной, чтобы они смогли подготовить контраргументы.

Реклама

На сегодняшний день мы можем говорить, что дисквалификация все-таки будет. Наша задача сделать так, чтобы она была минимальной. Если все же расследование, которое мы не прекращаем, поможет найти виновного, то будут велики шансы оправдать Крушельницкого и бороться за восстановление его в правах на Олимпиаде», — сказал Свищев.

Он отметил, что рассмотрение дела в CAS пройдет в мае-июне.

Ранее сообщалось, что слушания в CAS по поводу дела Крушельницкого состоятся летом.