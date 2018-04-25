Джеррард назвал Салаха лучшим футболистом в мире

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высоко оценил выступление полузащитника «красных» и сборной Египта по футболу Мохамеда Салаха. По мнению легенды «мерсисайдцев», египтянин на данный момент является лучшим игроком в мире, передает «Советский спорт».

«Без всяких сомнений, Салах сейчас лучший игрок мира», — сказал Джеррард в эфире BT Sport.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. В составе «мерсисайдцев» дубль оформили Салах и Роберто Фирмино, еще один мяч забил сенегалец Садио Мане. У римской команды отличился Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.