Игрока клуба Серии А могут дисквалифицировать на четыре года за допинг

Федерация футбола Италии может применить длительную дисквалификацию бразильскому полузащитнику итальянского футбольного клуба «Кальяри» Жоао Педро, сообщает «Советский спорт».

По информации Football Italia, игрок может быть отстранен за нарушение антидопинговых правил на четыре года.

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В марте стало известно, что допинг-пробы Педро, взятые после матчей чемпионата Италии с «Сассуоло» и «Кьево», которые состоялись 11 и 17 февраля соответственно, дали положительный результат.

Окончательный вердикт будет озвучен на слушании, которое состоится 16 мая.

На данный момент Педро отстранен от участия в деятельности, связанной с футболом.

В этом сезоне 25-летний полузащитник провел за «Кальяри» в чемпионате Италии 21 матч, где забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.