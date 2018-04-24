Болельщик получил ножевое ранение перед матчем «Ливерпуль» — «Рома»

Во время беспорядков перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и итальянской «Ромой» один из болельщиков английского клуба получил ножевое ранение. Об этом сообщает ТАСС.

По информации The Sun, пострадавшему, который получил ранение около одного из баров Ливерпуля незадолго до начала встречи, была оказана медицинская помощь.

Ранее стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и итальянской «Ромы» на первый матч полуфинала Лиги чемпионов.