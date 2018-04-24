Российские керлингисты проиграли команде Японии в дабл-миксте на ЧМ
Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев потрпели поражение от команды Японии со счетом 6:7 в пятом матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте. Первенство проходит в Эстерсунде. Об этом сообщает ТАСС.
На данный момент сборная России делит второе место в турнирной таблице группы С с командами Литвы и Финляндии.
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Это второе поражение для россиян, которые ранее уступили сборной Эстонии в третьем матче группового этапа мирового первенства со счетом 3:7.
25 апреля Комарова и Горячев проведут встречу против сборной Финляндии.