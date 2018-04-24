Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».

На счету россиянина дубль в победном, шестом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3), после которого «Вашингтон» оформил путевку во второй раунд. Овечкин установил очередное достижение, первым в истории команды забросив 50 шайб в плей-офф.

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Первой звездой стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 32 броска в игре с «Бостон Брюинз» (3:1, 3-3 в серии).

Замкнул тройку лучших нападающий «кленовых листьев» Митчелл Марнер, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи».