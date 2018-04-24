Две передачи Зайцева помогли «Торонто» сравнять счет в серии с «Бостоном»

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Томаш Плеканец. У гостей шайбу забросил Джейк Дебраск.

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Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отдал две результативные передачи.

«Кленовые листья» сравняли счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет 26 апреля в Бостоне.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 6-й матч

«Торонто Мэйпл Лифс» (Канада, Торонто) — «Бостон Брюинз» (США, Бостон) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

0:1 — Дебраск (Крейчи) — 21:02;

1:1 — Нюландер (Зайцев, Гардинер) — 21:37;

2:1 — Марнер (Плеканец, Хэйнси) — 33:25;

3:1 — Плеканец (Марнер, Зайцев) — 58:46 (en)