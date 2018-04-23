«Спартак» дома проиграл «Ахмату» в чемпионате России по футболу

Московский «Спартак» на домашнем стадионе уступил грозненскому «Ахмату» в заключительном матче 27-го тура чемпионата России по футболу, сообщает ТАСС.

В составе «Ахмата» голы забили Магомед Митришев, Исмаэл Силва и Бернард Бериша, у «Спартака» отличился Луис Адриано.

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Грозненский клуб впервые в истории одержал победу над красно-белыми в Москве.

По итогам 27 туров «Спартак» идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. У лидирующего «Локомотива» 57 баллов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:3

Голы: 0:1 — Митришев, 11; 0:2 — Исмаэл, 23; 0:3 — Бериша, 50; 1:3 — Адриано, 86