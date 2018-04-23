Умерла Нино Хурцидзе

Известная грузинская шахматистка Нино Хурцидзе умерла в 42 года после тяжелой болезни, сообщает ТАСС.

«Федерация шахмат Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью видной представительницы нашей шахматной школы Нино Хурцидзе.

Она была чемпионкой мира среди девушек до 16 и 20 лет, обладателем золотых, серебряных и бронзовых медалей Всемирных шахматных Олимпиад, шестикратной чемпионкой Грузии, в том числе среди мужчин», — говорится в официальном сообщении грузинской федерации шахмат.

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«Грузия потеряла титулованную шахматистку, которая внесла большой вклад в развитие шахмат. Выражаю соболезнования всей Грузии, смерть Нино Хурцидзе стала большой потерей для нашей страны», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Похороны Хурцидзе пройдет 26 апреля в Тбилиси. Отмечается, что в течение последних 10 месяцев шахматистка тяжело болела, она проходила курс лечения в Грузии и Германии.