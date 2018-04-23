Хоккеист Проворов может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Агент российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова Марк Гандлер заявил, что его клиент с большой долей вероятности не сможет сыграть на чемпионате мира в составе сборной России по хоккею.

«Я не вижу шанса, чтобы Проворов сыграл на чемпионате мира. В третьем периоде последнего матча он просто играл без руки. В «Филадельфии» пройдет медобследование, и тогда клуб даст официальный ответ, Учитывая, как он себя чувствовал, я практически не вижу шанса, чтобы он выступил в Дании», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что Проворов, который получил вызов в национальную сборную, принял участие в матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» с травмой плеча.