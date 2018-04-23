Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
Россиянка Мария Шарапова занимает 41-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
В первой десятке мирового рейтинга изменений не произошло.
Лучшей среди российских теннисисток является Дарья Касаткина, занимающая четырнадцатое место.
Рейтинг WTA
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4615
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271...
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570...
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700
28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1613...
32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380...
41 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257...
43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175...