«Нэшвилл» разгромил «Колорадо» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли

«Нэшвилл Предаторз» нанес разгромное поражение «Колорадо Эвеланш» в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд плей-офф, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Маттиас Экхольм, Остин Уотсон, Филип Форсберг, Ник Бонино и Виктор Арвидссон.

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В полуфинале Западной конференции «Нэшвилл» сыграет с «Миннесотой Уайлд». Первый матч пройдет в Нэшвилле 27 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/4 финала. 6-й матч

«Колорадо Эвеланш» (США, Денвер) — «Нэшвилл Предаторз» (США, Нэшвилл) — 0:5

0:1 — Экхольм (Сиссонс, Бонино) — 07:02;

0:2 — Уотсон (Сиссонс, Бонино) — 10:19;

0:3 — Форсберг — 20:38;

0:4 — Бонино (Ернкрок, Эллис) — 28:2;

0:5 — Арвидссон (Суббэн) — 42:36