«Питтсбург» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 8:5 в пользу гостей. В составе победителей покер оформил Джейк Гюнцель, также отличились Сидни Кросби, Карл Хагелин, Патрик Хернквист и Брайан Раст. У хозяев хет-трик на счету Шона Кутюрье, еще шайбы забросили Эндрю Макдональд и Скотт Лотон.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал голевую передачу.
В следующем раунде «Питтсбург» встретится с победителем серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 6-й матч
«Филадельфия Флайерз» (США, Филадельфия) — «Питтсбург Пингвинз» (США, Питтсбург) — 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)
1:0 — Кутюрье — 02:15;
1:1 — Кросби (Летанг, Дюмулин) — 06:30;
1:2 — Хагелин (Кессел, Шиэн) — 07:17;
2:2 — Макдональд (Проворов, Кутюрье) — 15:48;
3:2 — Кутюрье (Рид) — 20:40;
4:2 — Лотон (Кутюрье) — 32:14;
4:3 — Хернквист (Гюнцель, Кросби) — 33:35;
4:4 — Гюнцель (Мяяття, Хернквист) — 39:06;
4:5 — Гюнцель (Кессел) — 40:30;
4:6 — Гюнцель (Кросби, Летанг) — 52:48;
4:7 — Гюнцель (Хернквист, Летанг) — 52:58;
5:7 — Кутюрье (Жиру) — 57:07;
5:8 — Раст — 59:29 (en)