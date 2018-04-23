«Питтсбург» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 8:5 в пользу гостей. В составе победителей покер оформил Джейк Гюнцель, также отличились Сидни Кросби, Карл Хагелин, Патрик Хернквист и Брайан Раст. У хозяев хет-трик на счету Шона Кутюрье, еще шайбы забросили Эндрю Макдональд и Скотт Лотон.

Реклама

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал голевую передачу.

В следующем раунде «Питтсбург» встретится с победителем серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 6-й матч

«Филадельфия Флайерз» (США, Филадельфия) — «Питтсбург Пингвинз» (США, Питтсбург) — 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)

1:0 — Кутюрье — 02:15;

1:1 — Кросби (Летанг, Дюмулин) — 06:30;

1:2 — Хагелин (Кессел, Шиэн) — 07:17;

2:2 — Макдональд (Проворов, Кутюрье) — 15:48;

3:2 — Кутюрье (Рид) — 20:40;

4:2 — Лотон (Кутюрье) — 32:14;

4:3 — Хернквист (Гюнцель, Кросби) — 33:35;

4:4 — Гюнцель (Мяяття, Хернквист) — 39:06;

4:5 — Гюнцель (Кессел) — 40:30;

4:6 — Гюнцель (Кросби, Летанг) — 52:48;

4:7 — Гюнцель (Хернквист, Летанг) — 52:58;

5:7 — Кутюрье (Жиру) — 57:07;

5:8 — Раст — 59:29 (en)