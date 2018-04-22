Сборная России проиграла в третьем матче Еврохоккейтура подряд
Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Чехии в третьем матче Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу чехов, сообщает «Советский спорт».
В составе российской команды автором единственного гола стал Алексей Кручинин.
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За чешскую сборную заброшенными шайбами отличились Филип Хитил и Матей Странски.
Поражение от финнов стало третьим в Евротуре для россиян под руководством Ильи Воробьева, который исполняет обязанности главного тренера.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Еврохоккейтур
Чехия — Россия — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 — Хитил (Задина) — 08:36 (5х4),
2:0 — Странски (Томашек) — 20:14,
2:1 — Кручинин (Мамин, Береглазов) — 49:27 (5х4)