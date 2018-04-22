Боксер Кузьмин нокаутировал американца в первом поединке 2018 года

Российский боксер Сергей Кузьмин нокаутировал американца Джеремию Карпенси. Об этом сообщает «Советский спорт».

Поединок состоялся в Нью-Йорке на вечере бокса, совместно организованном промоутерской компанией экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Эвандера Холифлида и российской компанией «Мир Бокса».

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Кузьмин отправил своего оппонента в нокаут в шестом раунде.

Теперь на счету непобежденного россиянина 12 побед (девять — нокаутом).

30-летний россиянин занимает 23-е место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Кузьмин рассчитывает стать претендентом на титул чемпиона мира через два-три боя.

Для Кузьмина этот поединок стал первым в 2018 году.