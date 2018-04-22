Кучеров признан третьей звездой игрового дня плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой дня плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Кучеров в пятом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1) отметился заброшенной шайбой. Эта победа позволила «молниям» выиграть серию со счетом 4:1 и оформить выход в четвертьфинал.

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Также Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам, набрав в пяти играх десять очков.

Второй звездой стал вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен. Он сделал 42 сэйва после 45 бросков в матче с «Бостон Брюинз» (4:3, 2-3 в серии).

Первой звездой признан нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем. Шведский форвард набрал три очка во встрече с «Коламбус Блю Джекетс», отметившись победной шайбой в овертайме. (4:3 ОТ, 3-2 в серии).