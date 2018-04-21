Трамп намерен помиловать темнокожего боксера
Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о намерении помиловать боксера Джека Артура Джонсона, осужденного в начале XX века, передает «Советский спорт».
«Сильвестр Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжелом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдет, и да, я думаю полностью помиловать его!» — написал Трамп в своем твиттере.
Джонсон в 1908 стал первым темнокожим боксером, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе.
В 1913 году он был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой «в аморальных целях». Жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона, в результате чего Джонсон был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.
Sylvester Stallone called me with the story of heavyweight boxing champion Jack Johnson. His trials and tribulations were great, his life complex and controversial. Others have looked at this over the years, most thought it would be done, but yes, I am considering a Full Pardon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.