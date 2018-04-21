Трамп намерен помиловать темнокожего боксера

Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о намерении помиловать боксера Джека Артура Джонсона, осужденного в начале XX века, передает «Советский спорт».

«Сильвестр Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжелом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдет, и да, я думаю полностью помиловать его!» — написал Трамп в своем твиттере.

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Джонсон в 1908 стал первым темнокожим боксером, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе.

В 1913 году он был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой «в аморальных целях». Жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона, в результате чего Джонсон был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.