Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии во втором матче Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, сообщает «Советский спорт».

В составе российской команды единственную шайбу забросил форвард Никита Гусев.

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Среди подопечных Лаури Марьямяки авторами голов стали Хенри Йокихарью и Ере Саллинен.

Поражение от финнов стало вторым в Евротуре для россиян под руководством Ильи Воробьева.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Следующим соперником сборной России станет команда Чехии. Игра состоится 22 апреля.

Еврохоккейтур

Россия — Финляндия — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

1:0 — Гусев (Бывальцев) — 07:15,

1:1 — Йокихарью (Суомела, Покка) — 34:39 (5x4),

1:2 — Саллинен (Анттила, Покка) — 58:02