Тренер сборной Канады по конькобежному спорту уволен после секс-скандала

Федерация конькобежного спорта Канады приняла решение разорвать контракт с главным тренером национальной сборной по длинным дистанциям Майклом Кроу, сообщает «Советский спорт».

По информации The Canadian Press, это было принято в связи с причастием Кроу к скандалу, связанного с его сексуальными отношениями со спортсменками во время работы в сборной США. Специалист был временно отстранен от должности в сборной Канады за месяц до начала Олимпийских игр в Пхенчхане.

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«После изучения доклада по расследованию мы решили прекратить сотрудничество с Кроу. С учетом конфиденциальных обязательств мы не будем сообщать другую информацию по этому делу», — говорится в заявлении Федерации конькобежного спорта Канады.

64-летний Кроу работал с командой США в период с 1983 по 1991 год, а также с 1999 по 2006 год. Начиная с 2007 года он тренировал национальную команду Канады.