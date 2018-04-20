«Ак Барс» добился третьей победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» на выезде одержал победу над московским ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублем отметился Антон Ландер. Еще одну шайбу забросил Джастин Азеведу.

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У армейцев автором единственного гола стал Андрей Светлаков.

Счет в серии стал 3-1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани.

КХЛ. Плей-офф. Финал. 4-й матч

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Азеведу (Охтамаа, Лукоянов) — 19:06,

0:2 — Ландер (Азеведу) — 27:27,

1:2 — Светлаков (Телегин, Кузьменко) — 27:42,

1:3 — Ландер — 59:14 (en)