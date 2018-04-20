СМИ: футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) присоединилась к правительству страны в решении бойкотировать чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, FA решила максимально сократить число представителей на мировом первенстве в связи с напряженной политической ситуацией между двумя странами.

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Таким образом, на первые два матча сборной Англии отправятся директор организации Мартин Гленн и председатель Грэг Кларк.

Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация Англии будет сотрудничать с правительством Британии.