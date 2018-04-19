В Турции фанаты устроили нападение на тренера во время матча

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш оказался жертвой нападения фанатов «Фенербахче» во время ответного матча 1/2 финала Кубка Турции, передает «Советский спорт».

По информации пресс-службы «Бешикташа», Гюнеш получил повреждение головы после того, как один из болельщиков «Фенербахче» бросил в него предмет с трибуны.

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Из-за данного инцидента, который произошел при счете 0:0 на 58-й минуте встречи, матч был прерван.

Сообщается, что Гюнеш получил сильное рассечение. Специалисту была оказана помощь, на рану наложили несколько швов. Сейчас он находится в больнице.

Первый матч, который прошел на поле «Бешикташа», завершился вничью со счетом 2:2.

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