В Турции фанаты устроили нападение на тренера во время матча
Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш оказался жертвой нападения фанатов «Фенербахче» во время ответного матча 1/2 финала Кубка Турции, передает «Советский спорт».
По информации пресс-службы «Бешикташа», Гюнеш получил повреждение головы после того, как один из болельщиков «Фенербахче» бросил в него предмет с трибуны.
Из-за данного инцидента, который произошел при счете 0:0 на 58-й минуте встречи, матч был прерван.
Сообщается, что Гюнеш получил сильное рассечение. Специалисту была оказана помощь, на рану наложили несколько швов. Сейчас он находится в больнице.
Первый матч, который прошел на поле «Бешикташа», завершился вничью со счетом 2:2.
Ранее сообщалось, что в Болгарии во время дерби женщина-полицейский получила ранения после взрыва.
İşte Şenol Güneş başına madde isabet ettiği an ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/hkKNs78LDl— Fotomaç (@fotomac) 19 апреля 2018 г.