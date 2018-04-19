Российские хоккеисты проиграли Швеции в матче Еврохоккейтура
Сборная Россия по хоккею потерпела поражение от национальной команды Швеции в матче Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу шведов, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей шайбы забросили Патрик Закриссон и Фредрик Хендемарк.
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У россиян автором единственного гола стал Евгений Дадонов.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Игра сборной России против шведской команды стала первой под руководством Илья Воробьева, который исполняет обязанности главного тренера.
Еврохоккейтур
Россия — Швеция — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
0:1 — Закриссон (Викстранд, Андерссон) — 18:04 (5x4),
1:1 — Дадонов (Бывальцев, Гусев) — 22:11 (5x4),
1:2 — Хендемарк (Викстранд, Клингберг) — 40:40